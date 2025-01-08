Сестра Сэма Альтмана, основателя и генерального директора компании OpenAI, разработавшей известную модель ИИ ChatGPT, обвинила его в сексуализированном насилии. Сам предприниматель, живущий с мужчиной (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России), эти заявления опровергает.

Как сообщает CNBC, Энн Альтман подала против брата иск в федеральный суд США. Девушка утверждает, что бизнесмен на протяжении десяти лет совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера. По словам Энн, домогательства начались, когда ей было три года.

Альтман, в свою очередь, обвинения отрицает. В социальных сетях он опубликовал официальное заявление своей семьи, в котором его мать и братья подтверждают, что заявления Энн являются ложью.

Ранее мы писали о том, что в Британии потребовали проверить премьер-министра страны Кира Стармера на предмет причастности к сокрытию информации о массовых изнасилованиях несовершеннолетних.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России