Семья Евгения Пригожина купила новый пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге

Семья основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина приобрела новый отель в Санкт-Петербурге площадью 17 тыс. кв. метров на Лиговском проспекте. Родственники предпринимателя расширяют свои активы в индустрии гостеприимства.

Пятизвездочное заведение вмещает в себя 214 номеров. Как пишет Фонтанка, в начале 2024 года отель приобрели структуры, связанные с сыном предпринимателя Павлом Пригожиным. О его стоимости не уточняется.

Помимо этого отеля, в собственности у родственников Пригожина как минимум семь других гостиничных комплексов.

Также в активах семьи есть 12 га на берегу Финского залива у бухты Окуневая. Участок находится в долгосрочной аренде с 2008 года у компании «Современные лесные технологии». Рядом находится популярной турбаза, в округе которой расположены дорогие частные коттеджи.

Ранее неизвестные вандалы осквернили памятник Евгению Пригожину. Они облили постамент белой краской. Скульптурная композиция изображает самого основателя «ЧВК Вагнер» в полный рост.