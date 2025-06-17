«Семь операций уже было»: избитый толпой 24-летний чемпион по боксу Дмитрий Двали готовится к свадьбе
© Freepik
24-летний боксер Дмитрий Двали, которого летом прошлого года избила толпа в Феодосии, готовится к свадьбе. Чемпион России и Европы по боксу перенес семь операций.
О состоянии спортсмена узнал сайт Kp.ru.
По словам Двали, зрение до сих пор не восстановилось. Боксер мечтает вернуться на ринг, но пока находится в отдалении от спорта, поддерживает брата-боксера.
«Семь операций у меня уже было», - рассказал Дмитрий журналистам и отметил, что хирургические вмешательства были на носу, орбитальной кости, а последняя – на глазу.
Зимой Двали сделал предложение девушке – она работает бортпроводником. Избранница ответила согласием, пара собирается пожениться.
«Сейчас мы в процессе подготовки к свадьбе, но рассказывать об этом я пока не буду», - поделился боксер.
Ранее Двали рассказывал, что заступился за парня, которое избивала толпа. Он назвал это обычным мужским поступком.