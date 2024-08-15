«Обычный мужской поступок»: боксёр Дмитрий Двали дал первое интервью после драки и трех перенесенных операций

Боксер Дмитрий Двали дал первое интервью после драки, в котором рассказал подробности инцидента в Феодосии. Также он высказался о дальнейшей карьере.

Интервью публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Двали рассказал, что в День города был в заведении Феодосии, столик заказывали заранее.

«Ушел я оттуда со своим приятелем, дошел до дома, набрал своему второму приятелю. Мы встретились с ним на набережной и пошли в сторону дома. По пути увидели избиение. Человека 4-5 избивали парня», - рассказал Двали.

Его приятель пытался оттащить одного из избивавших и успокаивать толпу.

«Неожиданно нас стала окружать толпа. Человек 10. Даже не понял, откуда они все появились», - признался боксер.

Двали просил держать дистанцию, но вместо этого «со всех сторон полетели удары».

«Один из участников нанес мне удар в голову, предположительно, кастетом. Я упал, меня начали забивать ногами. Мой приятель Женя пытался прикрыть собой. Девушка, которая была с компанией, пыталась меня защитить, отталкивала эту шайку. Потихоньку нам удалось вылезти из этой драки.», - сообщил спортсмен.

Он утверждает, что был трезв в день инцидента и отдавал отчет в действиях. Комментируя свой поступок говорит: не мог пройти мимо и с детства воспитывался, что всегда надо заступаться за слабого.

«Обычный мужской поступок», - признался Двали.

Сейчас врачи борются за его полноценное здоровье, за глаз. Проделаны три операции, и прогнозов никаких нет.

«Насчет дальнейшей карьеры тяжело что-то говорить… Я, конечно, хотел бы боксировать», - заключил спортсмен.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить Двали медалью «Доблесть и отвага».