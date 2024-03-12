«Сделано в России»: тюменская школьница набила татуировку после встречи с Екатериной Мизулиной

В Тюмени школьница набила татуировку с фразой «Сделано в России». На первый рисунок ее вдохновила встреча с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая состоялась 23 февраля.

Тюменка написала Мизулиной и приложила фотографию тату. В сообщении говорилось: «Екатерина Михайловна, здравствуйте, это моя первая татуировка. Решилась на нее после встречи с Вами в Тюмени».

Сама Мизулина заявила, что у нее отсутствуют татуировки. Она заняла позицию, что никогда не сделает рисунок на теле.

На публикацию обратил внимание сайт Kp.ru.

Ранее глава Лиги безопасного интернета поблагодарила 2023 год за отсутствие певца Филиппа Киркорова в новогодних шоу. Она призналась, что не верила в возможность этого. «И вот случилось. 2023-й, спасибо тебе за это», - писала Мизулина. По ее мнению, бойкот – «самое верное решение», поскольку часть артистов после скандала продолжила демонстрировать оторванность от того, чем живет страна.