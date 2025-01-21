Считавшийся мертвым участник СВО рассказал, как очнулся в черном мешке в морге

Участник СВО из Сургута пережил клиническую смерть после удара гранатомета и очнулся в черном мешке в морге. Боец рассказал подробности случившегося.

Мужчина оказался под обстрелом ВСУ: в дом, где он укрывался, попал снаряд от танка. Своим телом боец пробил две стены – повезло, что они были глиняные, а не кирпичные.

С тяжелыми травмами военного доставили в зону эвакуации. Там врачи констатировали смерть. Тело поместили в пакет и отправили в морг.

«Я проснулся от того, что замерз. Последнее, что помнил - бой, а дальше ничего», - рассказал боец сайту Kp.ru.

Сначала он думал, что находится в спальном мешке. Потом военный предположил, что над ним пошутили и поместили в черный мешок. Мужчина расковырял пакет, встал и увидел, что находится в морге.

«Ситуация. В морге. Мешок с трупом. Начинает шевелиться. И вскоре из него появляется человек, который считался мертвым. Когда я вылез, напротив меня сидел солдатик, который там дежурил. Как только наши взгляды встретились, он потерял сознание», - поделился участник СВО.

Оказалось, что его случай – один на миллион. Позже врач показал документы, подтверждающие смерть.

Дома все думали, что их близкий умер. Врач, который сообщал жене о смерти мужа, позвонил и рассказал о воскрешении. Как только военный выздоровел, то вернулся в зону СВО.

Ранее актер Михаил Пореченков высказался на тему СВО и заявил, что хотел участвовать в спецоперации, но его не взяли из-за возраста.