«Сцены насилия, ни одной елочки»: зрители ушли с новогоднего мероприятия в филармонии

В Тюмени жители массово ушли с новогоднего мероприятия в филармонии и объяснили свои действия. Как сообщает 72.ru, на концерте Мока Рroject — «Мелодии Нового года» почти не исполнялись песни с тематикой праздника, а видеоряд с жестокими сценами испугал зрителей.

Люди планировали услышать знакомые мелодии, напоминающие о приближении праздника. Но остались разочарованы. В анонсе говорилось: «Для вас прозвучат мелодии из любимых новогодних кинолент. А фрагменты из этих фильмов вы увидите на большом экране».

На официальной странице концертной площадки люди поделились негативными отзывами о концерте. Один из жителей заявил, что его не устроил видеоряд.

«Один дома» — сцены насилия, ни одной елочки и главного героя. «Пираты Карибского моря» — самые отвратительные и противные сцены», – поделился тюменец и отметил, что на «Индиане Джонс» люди уже были в раздевалке.

Другая жительница города рассказала, что репертуар не соответствовал программе «Мелодии нового года». Она призналась, что хотела поднять себе настроение, но столкнулась с «откровенным обманом».

«Посетили мероприятие с сыном. Зрители явно повелись на афишу, где было указано, что музыка будет из новогодних кинофильмов. А в итоге — «Властелин колец», «Индиана Джонс», «Гладиатор», «Аватар». Это, по-вашему, новогодние фильмы? Сцена, где гладиатор отрубает другому голову, должна создать веселое праздничное настроение? В зале было много детей, пенсионеров», – пожаловался один из мужчин.

Другие же требуют вернуть деньги за такой концерт.

Ранее Григорий Лепс прокомментировал инцидент с женщиной, которую вывели с концерта.