«Сатанинская церемония»: конгрессвумен Грин в пух и прах раскритиковала открытие олимпиады в Париже

26 июля в Париже состоялось открытие Летних Олимпийских игр 2024. Член конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала церемонию сатанизмом.

На открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря». При этом апостолов Христа изображали трансвеститы.

Марджори Тейлор Грин раскритиковала церемонию открытия Олимпиады, назвав ее «сатанисткой».

«Олимпийский комитет Франции усердно работает над удалением видеозаписей своей сатанинской, транс- и оккультной церемонии открытия, ссылаясь на законы об авторском праве», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

Конгрессвумен откровенно возмущена антихристианским представлением, напомнив, что право на распространение этих видеоматериалов гарантировано американским законодательством.

До этого открытие Олимпиады в Париже прокомментировали в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев заявил, что мероприятие должно было ознаменовать начало состязания между величайшими атлетами, однако на деле все оказалось пропитано современной повесткой и политикой.