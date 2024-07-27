Рвотный рефлекс и отторжение: в Госдуме прокомментировали открытие Олимпиады в Париже

Открытие Олимпийских игр в Париже обернулось громким скандалом. Так, участники действа спародировали в пошлым ключе библейские сюжеты. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, это все не имеет никакого отношения к празднику спорта.

Своим мнение народный избранник выразил в интервью с ОТР. Хамзаев заявил, что открытие ОИ должны было ознаменовать начало состязания между величайшими атлетами, однако на деле все оказалось пропитано современной повесткой и политикой.

То, что произошло накануне в Париже, по словам депутата, можно назвать глобальной деградацией. При этом все удивлены случившемуся во Франции, даже сами французы. Также Хамзаев высказал претензии к Международной олимпийской комиссии.

«Олимпиада под руководством Баха (глава Международной олимпийской комиссии Томас Бах — прим. ред.) и всех этих русофобов вызывает у меня только отторжение и рвотный рефлекс», — признался член нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Европы мечтают о переезде в РФ после открытия Олимпиады во Франции. Их возмутило оскорбление христианских ценностей.