Самый бюджетный вариант можно приобрести за 80 тысяч: россиянам стали предлагать бриллианты из праха

В одном из российских похоронных бюро появилась новая услуга. Теперь желающие могут попросить сделать из праха их родственников бриллианты, передает Telegram-канал Starhit.ru.

Технология создания драгоценного камня выглядит следующим образом: после кремации из останков усопшего выделяют аморфный углерод при помощи химических реагентов. Затем его помещают в пресс HPTHT и кристаллизуют до алмаза. Полученный кристал обрабатывают до нужной формы и в конечном итоге получают бриллиант.

Цены на такие камни варьируются. Например, за экземпляр в 2 карата надо будет отдать 400 тысяч рублей. Самый дешевый вариант обойдется желающим в 80 тысяч рублей — 0,5 карата.

Ранее сообщалось, что хореографа Юрия Григоровича похоронили в лакированном гробу. Его стоимость составляет 340 тысяч рублей.