«Сам признался»: приемный сын, ставший мужем, изменил 54-летней Айсылу Чижевской

54-летняя Айсылу Чижевская, чей приемный сын впоследствии стал ей мужем, рассказала о неверности супруга. Он сам признался женщине в измене.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Журналисты заметили, что Айсылу перестала говорить о молодом муже. Она объяснила, с чем это связано.

«Перестала, потому что узнала, что он мне не верен», - рассказала обманутая женщина.

Она призналась, что не следила за супругом. Фото с девушкой ей прислали в соцсетях. Сначала Чижевская думала, что это фейк.

«Но Даниил сам признался… Открыл свой телефон, а там несколько фоток с этой девкой, его ровесницей», - поделилась Айсылу и добавила, что не хочет вспоминать произошедшее.

Ранее стало известно, что она потеряла ребенка от мужа. Женщина собиралась разводиться.