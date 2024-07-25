Опубликовано 25 июля 2024, 22:06
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«Сам признался»: приемный сын, ставший мужем, изменил 54-летней Айсылу Чижевской
Молодой муж изменил 54-летней Айсылу Чижевской и признался ей в этом.
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54-летняя Айсылу Чижевская, чей приемный сын впоследствии стал ей мужем, рассказала о неверности супруга. Он сам признался женщине в измене.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Журналисты заметили, что Айсылу перестала говорить о молодом муже. Она объяснила, с чем это связано.
«Перестала, потому что узнала, что он мне не верен», - рассказала обманутая женщина.
Она призналась, что не следила за супругом. Фото с девушкой ей прислали в соцсетях. Сначала Чижевская думала, что это фейк.
«Но Даниил сам признался… Открыл свой телефон, а там несколько фоток с этой девкой, его ровесницей», - поделилась Айсылу и добавила, что не хочет вспоминать произошедшее.
Ранее стало известно, что она потеряла ребенка от мужа. Женщина собиралась разводиться.