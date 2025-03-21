С соседа Михаила Ефремова взыскали 2,7 млн за затопление двух метров потолка

С соседа актера Михаила Ефремова по дому взыскали 2,7 млн рублей за затопление двух квадратных метров потолка. Инцидент произошел с жильцом, чья квартира расположена ниже жилья знаменитости.

Подробности приводит mk.ru.

Дом, где случился скандал, старый – 1980 года постройки. Собственница шоурума, который занимает первый ярус, обвинила соседа актера в потопе. Однако сделала это не сразу, а спустя 8 месяцев. Мужчина все это время не подозревал, что кого-то залил, течь была устранена.

В марте 2023 года в Хамовнический суд поступил иск – с собственника требовали 4 млн рублей. В результате инцидента, который случился в июле 2022 года, пострадали два метра потолка – это менее 1% от площади шоурума. Экспертиза включала расходы на 300 метров, а материалы подбирались самые дорогие. В акте осмотра залитого помещения подписей виновника происшествия и пострадавшей не было.

Истица не пыталась связаться с ответчиком, хотя он постоянно проживает в квартире. Она большую часть времени проводит за границей. В суде интересы представляло доверенное лицо.

Суд обязал ответчика выплатить 2,7 млн рублей. При этом и сам Ефремов когда-то заливал квартиру мужчины, но с него взыскали 130 тыс.

Ранее сообщалось, что Ефремов делает деревянные поделки в колонии. Актер ставит на продукции автограф, а стоимость изделий составляет от 5 до 20 тыс. рублей.