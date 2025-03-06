С родных требуют 750 тысяч рублей: россиянка с осложнениями на фоне онкологии не может вернуться из Таиланда

Женщина, страдающая от осложнений на фоне онкологического заболевания, не может вернуться в Россию из Таиланда. Все дело в высоких ценах на транспонировку. За перевозку в Москву с ее родных требуют 750 тысяч рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У россиянки обнаружили рак в конце прошлого года. Изначально все было «приемлемо», по оценке врачей. Но две недели назад у женщины начались сильные боли — тогда в ходе обследования в позвоночнике и легких пациентки нашлись метастазы.

Туристку из РФ экстренно госпитализировали в Бангкоке. За лечение пришлось отдать 1,2 миллиона рублей. Однако на этом траты не закончились. Сейчас родные россиянки собирают деньги на то, чтобы перевезти женщину в Москву, где она продолжит лечение.

Ранее сообщалось, что российские туристы на Бали пожаловались на распространение смертельной опасной лихорадки. Переносят болезнь комары.