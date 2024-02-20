С красным сердечком и розовым бантом: гробовщики разослали валентинки в дома престарелых

В День святого Валентина фирма похоронных бюро разослала открытки обитателям домов престарелых. Родственники пожилых людей были в шоке от такого «сюрприза».

По данным The Guardian, жильцы домов престарелых получили открытки с красным сердечком и розовым бантом. Надпись гласила: «Отправлено с любовью от TH Sanders & Sons». При этом похоронное бюро расположено недалеко от учреждения, где находятся пожилые люди.

Всего в дома престарелых было доставлено примерно 40 открыток.

Представители администрации дома престарелых защитили отправку открыток, уточнив, что пожилые люди обрадовались такому подарку.

«Проживающие были в восторге от получения открыток на День святого Валентина, и все они прекрасно отпраздновали этот день», — цитирует издание представителей администрацией.

Представители похоронного бюро пояснили, что этот жест был сделан в качестве благотворительности. Однако они извинились перед родственников пожилых людей.

Ранее в Новосибирске судебный пристав зарезал невесту после дня всех влюбленных. Его арестовали, а родственники убитой готовятся к похоронам.