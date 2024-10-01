Рядом резвилась настоящая собака: в Омске женщина выгуляла своего ребенка на поводке

Необычную картину запечатлели жители Омска. В одном из дворов они заметили женщину, которая выгуливала свою маленькую дочь на поводке, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Маму с ребенком сняли на видео очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина гуляет по площадке вместе с несовершеннолетней дочерью. При этом ребенок передвигается на четвереньках, а в руках у его родителя поводок.

Вероятно, все дело в новомодной игре среди детей — квадробинге, когда юные россияне надевают на себя маски животных и ведут себя как они. Рядом с мамой и дочкой на видео бегала настоящая собака. Она резвилась рядом с девочкой без поводка.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что квадробинг — нормальное явление. Опасение у слуги народа вызывает поклонение взрослых россиян Гарри Поттеру.