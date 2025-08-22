Россиянин за пять лет отрастил огромный живот с ленточными червями

Житель Тульской области за пять лет отрастил огромный живот с ленточными червями и обратился к врачам только после появления сильных болей и высокой температуры.

48-летний мужчина обратился в «скорую помощь» с жалобами на сильно увеличившийся живот и температуру 39°C. Его экстренно госпитализировали в районную больницу, где диагностировали в брюшной полости кисту и скопление жидкости.

После этого пациента перевели в областную клинику, где обнаружили эхинококкоз и экстренно прооперировали. В итоге мужчине удалили новообразование размером 40 на 40 сантиметров с ленточными червями, которое занимало практически всю брюшную полость и малый таз, а также шесть литров жидкости.

«Кишечник был сдавлен, печень оттеснена, а правый контур печени был практически невидим из-за тесного контакта с кистой», — рассказали на странице Тульской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время пациента выписали из больницы, он восстанавливается дома и чувствует себя хорошо.

