Россиянин вдохновился Овечкиным и сделал в стоматологии улыбку с выбитыми зубами

Мужчина из Новосибирска приехал в Томск, чтобы сделать точную улыбку с выбитыми зубами как у хоккеиста Александра Овечкина. Он вдохновился рекордом спортсмена и запросил необычный вариант с винирами. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, житель Новосибирска мечтал о такой же улыбке, но в его родном городе никто не соглашался выполнять запрос. Тогда он отправился в Томск, потратил 150 тысяч на виниры, дополнительно выделив средства на проезд и проживание.

Мужчина признался, что решился на это из-за радости за Овечкина и его рекорд.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ. Хоккеист является нападающим команды «Вашингтон Кэпиталз». Он установил рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Поклонники, родные и коллеги поздравили хоккеиста с рекордом НХЛ по заброшенным шайбам. Теплые слова выразили мама и жена спортсмена. Свое поздравление также направил президент России Владимир Путин.

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