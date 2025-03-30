Ретировался и убежал в лес: россиянин прогнал тигра с пути матом

Житель Приморского края выжил после встречи с амурским тигром. Мужчине удалось прогнать хищника с помощью крика и нецензурной лексики, передает Telegram-канал «Владивосток Новости».

Россиянин снял встречу со зверем на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как тигр выходит из леса и идет в сторону приморца. Мужчина при этом не растерялся и стал кричать матом.

Хищник, судя по всему, испугался шума. Если вначале он шел навстречу путнику, то после нецензурной брани он ретировался и стал удаляться в сторону леса. По предварительным данным, ситуация произошла накануне, 29 марта, в селе Васильковка в Спасском районе.

Ранее в Приморье охотники пытались поймать тигра, используя собаку как приманку. По факту случившегося была организована проверка.