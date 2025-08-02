Россиянин оставил все свое имущество экс-возлюбленной, которую не видел 50 лет

Жительница Новосибирска неожиданно для себя узнала, что бывший возлюбленный, с которым у нее 50 лет назад случился курортный роман, оставил ей солидное наследство в Москве.

По словам женщины, отношения с возлюбленным у нее не сложились, так как его родители были против их романа. В последний раз они виделись полвека назад и никогда больше не общались.

Как пишет Telegram-канал Baza, о том, что экс-любовник ее не забыл, женщина узнала случайно. Оказалось, мужчина был одинок и скончался в 2020 году. А еще в 2013 году он составил завещание на имя бывшей возлюбленной, однако ей ничего не сообщил.

В итоге квартира в Москве, загородный дом, участок и накопления на счетах перешли Московскому департаменту имущества, с которым теперь судится сибирячка. Пытаясь получить свое, женщина дошла до Верховного суда, который постановил еще раз разобраться в деле.

Примечательно, что женщина после короткого романа вышла замуж за другого, в семье родились дети. Бывшего возлюбленного, по ее признанию, она никогда не вспоминала.

Ранее сообщалось, что родственники покойного политика Владимира Жириновского судятся за его наследство. На имущество претендует его племянница и дети. Они хотят получить две квартиры, земельный участок и дом, однако суд отказал.