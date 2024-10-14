Россиянин четыре года жил с метровой грыжей в паху, боясь врачей

В Подмосковье мужчина жил с метровой грыжей в паху четыре года. К врачам он не обращался, так как боялся проходить обследование. Подробности узнал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В одну из больниц Зарайска пришел 43-летний местный житель, который жаловался на невыносимые боли. Чтобы узнать их источник, медики обследовали пациента и нашли у него ущемление крупной пахово-мошоночной грыжи. Как оказалось, проблема была уже несколько лет, но россиянин предпочитал терпеть.

Мужчине сделали операцию для восстановления анатомического расположения внутренних органов. Чтобы предотвратить новое появление грыжи, ему выполнили пластику стенки живота с использованием сетки.

После хирургического вмешательства пациента выписали из больницы. На данный момент он наблюдается у хирурга и восстанавливается дома. Медики отметили, что вскоре он сможет вернуться к обычной жизни.

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