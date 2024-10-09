Писательница из Канады съела прах мужа, узнав о его изменах. Об этом сообщает «Российская газета».

Писательница Джессика Уэйт выпустила мемуары. В них она рассказала о том, как съела прах мужа после того, как узнала о его изменах. По словам женщины, в один из дней она взяла планшет покойного мужа, чтобы найти адрес клиники в Хьюстоне. Однако когда она начала набирать название города, в рекомендательной строке высветилось «Эскорт-услуги в Хьюстоне».

После этого женщина зашла в историю браузера и провела собственное расследование. Она выяснила, что супруг изменял ей с десятками женщин, для которых он снимал отдельную квартиру.

Джессика рассказала, что с тяжестью приняла детали личной жизни мужа и буквально начала сходить с ума. В какой-то из дней она взяла урну с прахом супруга и одну часть смешала с фекалиями собаки, а другую часть просто съела.

«Смешанная со слезами минеральная грязь на моем языке, я ее проглотила», — написала она в книге.

Сейчас у писательницы новые отношения, но она по-прежнему плачет, вспоминая об изменах бывшего мужа.

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