Россияне ложатся в ящики и проходят отпевание: фанатам гроботерапии угрожают уголовными делами

В России стал набирать популярность очень странный вид терапии — посредством отпевания и положения в гроб. Люди таким образом якобы борются со страхом смерти. Общественники же бьют тревогу и требуют наказать сограждан за оскорбление чувств верующих, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналистам удалось пообщаться как со сторонниками нового вида терапии, так и противниками. Например, практикующая это занятие жительница Воронежа заявила, что очень боится смерти, поэтому с помощью гроботерапии пытается преодолеть этот момент.

Общественники из организации «Сорок сороков» возмутились подобным псевдоритуалам и уже попросили правоохранителей изучить вопрос. В случае выявления нарушений они хотят, чтобы практиков осудили по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее в Ростове-на-Дону стилиста оштрафовали на 40 тысяч рублей. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.