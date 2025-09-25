Россиянам напомнили о штрафах за громкий и долгий будильник

За громкий и долгий будильник россиянам грозит штраф в размере от 500 рублей до 3 тыс. Об этом напомнил юрист Данила Семенов.

В разговоре с PostNews эксперт рассказал, что в большинстве регионов с 22 до 7 часов действует «режим тишины». Если будильник сработает раньше 7 и будет мешать соседям, то гражданину могут назначить штраф.

Если нарушение совершается повторно, то размер взыскания составит от 2 до 10 тыс. В некоторых случаях возможны административный арест до 15 суток или выселение, если квартиру снимают.

Семенов рассказал, что уровень шума фиксирует полиция. Выводы делаются на основании жалоб соседей, субъективной оценки или замера. Допустимый уровень шума 30-45 дБ ночью и 40-55 днем.

