Россиян приглашают мыть полы за зарплату в 400 тысяч рублей

Жителей Пермского края приглашают на работу уборщиков за зарплату в 400 тысяч рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Издание обратило внимание на одну из вакансий на сайте бесплатных объявлений. Так, пермякам предлагают работу государственных учреждениях Москвы вахтовым методом. За вахту в 90 смен соискателям обещают платить зарплату около 400 тысяч рублей.

«Предлагаем работу соискателям из Пермского края. Требуются убopщики в гocудapcтвенные учреждeния на вахту в столице. Срок — от 15 до 90 смен готовы платить около 400 тысяч рублей. График работы — на ваш выбор, есть вариант с двумя выходными в неделю, есть вариант — без выходных. В обязанности входят уборка и мойка помещений», — сказано в объявлении.

Работодатель отметил, что готов трудоустроить соискателей без опыта. При этом вахтовикам также предоставят бесплатное жилье и питание. Вдобавок им компенсируют затраты на проезд из родного города до Москвы.

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