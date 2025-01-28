Российский военнослужащий взял в зону спецоперации полуторагодовалую дочь

Экс-спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону спецоперации на Украине вместе с маленькой дочерью. Об этом сообщает Daily Storm.

Как утверждается, поступить так мужчине пришлось из-за сложной семейной ситуации. Ребенок у Гаджиева родился в сентябре 2023 года, когда он находился на фронте. У него и ранее были недопонимания с супругой — однако новости, которые он получил в 2024 году, стали вовсе шокирующими:

«Мне позвонил совершенно незнакомый человек и сказал, что мой ребенок находится в горах, в условиях, сложных даже для взрослого. Я сначала подумал, что это шутка…» — рассказал боец.

Собеседник рассказал ему, что мать девочки оставила ее на попечение дочери и уехала на заработки в Москву. Поскольку Гаджиев не мог бросить службу, он принял решение забрать ребенка к себе на передовую. В части девочка стала местной знаменитостью — ее все любили и называли «дочерью полка».

Впоследствии благодаря вмешательству военной прокуратуры и общественников Гаджиев смог добиться увольнения и отдельного жилья. Сейчас он проходит все необходимые процедуры и ждет приказа.

Ранее мы писали о том, что бойца СВО в военной форме и с госнаградами не пустили в караоке-бар в Люберцах — мужчине указали на некую «запрещенную в ЕС символику». По его словам, это не единственное заведение, в которое не пускают под подобным предлогом.