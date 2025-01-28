Бойца СВО в военной форме и с госнаградами не пустили в караоке-бар в Люберцах

В Люберцах бойца СВО не пустили в караоке-бар. Мужчина был в военной форме и с госнаградами.

Об инциденте сообщает NEWS.ru.

Мужчине указали на якобы «запрещенную в ЕС символику». По его словам, это не единственное заведение, в которое не пускают.

Военный выразил надежду, что на них обратят внимание компетентные органы и отреагируют должным образом на обращение.

Ранее российский боец рассказал, что дети высокопоставленных чиновников массово едут на СВО. Однако они ограничиваются службой в тыловых подразделениях, которая не связана с высоким риском для жизни, а спустя полгода возвращаются с удостоверением ветерана СВО.