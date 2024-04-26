Российский подросток пять лет жил с пулей в шее

Врачи в Санкт-Петербурге во время компьютерной томографии обнаружили пулю в шее подростка. Она находилась в теле ребенка пять лет.

Об этом говорится на сайте СПбГПМУ.

Подросток 14 лет прибыл на лечение в Петербург из Тульской области. Он обратился за помощью из-за килевидной груди. Однако в ходе обследования медики обнаружили в шее инородное тело.

Как выяснилось, более 5 лет назад в него выстрелил несовершеннолетний ребенок – вокруг пули от пневматического пистолета образовалась капсула. Врачи утверждают, что предмет не представлял опасности. Они признаются, что обнаруженная пуля – «случайная находка».

Заведующий хирургическим отделением клиники Педиатрического университета Владислав Авраменко заявил, что в его практике были подобные случаи. В мягкие ткани ребенка могут попасть камни, стекло – рана заживает, а предмет остается в теле. Вместе с тем, по словам специалиста, такие случаи не часты.

Пациенту удалили пулю, его состояние хорошее. Ребенка ждет операция по основному заболеванию.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выстрелил в дверной глазок соседской двери. Его раздражал шум в квартире. Пуля попала в лоб женщине.