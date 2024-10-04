Российские музыкальные сервисы будут маркировать артистов-иноагентов. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Антон Горелкин.

Парламентарий Антон Горелкин рассказал о вступлении в силу норматива, согласно которому все российские музыкальные платформы обязаны маркировать артистов, имеющих статус иностранных агентов.

«Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с сегодняшнего дня приступают к маркировке исполнителей-иноагентов», — рассказал он.

При этом депутат подчеркнул, что реализация инициативы затягивалась из-за технических возможностей платформ, но в итоге решение нашлось.

Горелкин напомнил, что все артисты получают отчисления с прослушиваний на платформах, включая иноагентов.

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