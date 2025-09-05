Российская больница закупила 1,2 млн сигарет для своих пациентов

В Томской области психбольница закупила 1,2 млн сигарет для пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, на 2025 год учреждение приобрело 62 тысячи пачек, это 1,2 млн сигарет. На закупку потратили 8,6 млн рублей. Как посчитал источник, в день на персонал и пациентов получится по 3 370 сигарет.

Журналисты Mash пытались дозвониться до больницы, но трубку не взяли.

Пациент рассказал, что психбольницы делятся на более закрытые и менее закрытые. В последнем сигареты привозят родственники и друзья. В других это запрещено.

