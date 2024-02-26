Роспатент запретил регистрировать водку «Шаман» из-за сходства с певцом SHAMAN. Об этом сообщает Газета.Ru.

Калужский ликеро-водочный завод планировал зарегистрировать новый товарный знак — водку «Шаман» еще в июле 2022 года. Однако эксперты Роспатента отказали в регистрации из-за сходства с псевдонимом певца SHAMAN.

«Заявленное обозначение является сценическим именем артиста Shaman — российского популярного певца, поэта и композитора. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров», — сказано в решении.

Кроме того, в Роспатент с заявлением обратился и сам Ярослав Дронов, который подтвердил, что название водки ассоциируется с его персоной. Сотрудники ликеро-водочного завода попытались отстоять название нового продукта, аргументировав тем, что слово «шаман» согласно толковым словарям имеет и другие общепринятые значения. Однако эти доводы не убедили экспертов Роспатента, которые повторно отказали заводу в регистрации товарного знака.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN исполнит партию в опере «Князь Владимир».