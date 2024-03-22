Родственники ждут справку: на Урале два месяца не могут похоронить бойца СВО

Вячеслава Сараева из Каменского района Свердловской области, участвовавшего в спецоперации, уже два месяца не могут похоронить из-за отсутствия официального документа с заключением врача.

Родственники бойца хотели бы узнать, как погиб мужчина на самом деле, передает портал E1.RU. Гроб был вскрыт, а тело направлено на экспертизу. Изначально указывалось, что Вячеслав умер от сердечной недостаточности. Однако при осмотре трупа на нем откуда-то взялись ожоги и синяки.

Близкие запросили повторную экспертизу для установления истинной причины. С тех пор прошло два месяца, но справки с официальным заключением до сих пор нет. В связи с этим похороны откладываются на неопределенный срок, а общественники бьют тревогу, так как морг не предназначен для хранения тел на столь долгое время.

Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни умер создатель военного грузовика «Урал» Анатолий Титков. Мужчина скончался в доме престарелых.