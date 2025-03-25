Родственники написали жалобы в прокуратуру и минздрав: 94-летнему ветерану вместо операции сделали укол

Жительница Асбеста, ветеран Великой Отечественной войны, только со второй попытки легла в больницу. В первый раз 94-летнюю женщину не стали госпитализировать. Пациентке сделали укол, после чего ее отпустили домой.

Подробности истории приводит Ura.ru. Родственники жительницы Свердловской области рассказали, что 10 лет назад ей сделали операцию, после которой образовалась грыжа. В февраля этого года пенсионерке стало плохо. На скорой ее доставили в больницу. После осмотра врач сказал, что это всего лишь спазм. Поэтому женщине просто ввели обезволивающее.

Однако укол не помог и боли стали сильнее. Тогда ветерана привезли в больницу во второй раз. Пациентку осмотрел другой врач. Специалист решил оставить женщину, а на следующий день ее экстренно прооперировали. У жительницы Асбеста зафиксировали ущемление грыжи и некроз тканей из-за него.

Сейчас пожилая россиянка по-прежнему находится в больнице. Ее близкие подали жалобы в прокуратуру и местный минздрав. Также адвокат семьи отправил обращение в страховую компанию.

Ранее в Подмосковье врач попыталась продать ребенка мигрантки. Покупателем выступила бездетная пара россиян.