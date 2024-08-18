Родные униженного бойцами ВСУ пенсионера раскрыли его настоящее гражданство

Семья подвергнутого издевательствам со стороны бойцов ВСУ пенсионера заявила, что его украинский паспорт недействителен. Об этом они рассказали в разговоре с RT.

Александр Степанович давно является гражданином России, рассказали родные дедушки.

Пенсионер является уроженцем Макеевки (ДНР). Пока дедушку не нашли, несмотря на заявления в СМИ.

Пожилого мужчину объявили в розыск после того, как он стал героем видео с издевательствами. Бойцы ВСУ унизили дедушку, после чего он внезапно пропал. К его поискам даже подключили авиаразведку.

Недавно в Сети появилось новое видео, на котором Александр рассказал, что шесть дней блуждал и спал на обочине, пока не вышел к дому. Его попросили предоставить документы — в ответ на это мужчина показал паспорт Украины. Сейчас предполагают, что это видео могло быть постановочным.

Напомним, дедушка перебрался на территорию приграничного региона из Макеевки в ДНР в 2014 году из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.