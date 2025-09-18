Родители российских учеников возмущены появлением в школах девочек в хиджабах

Споры о ношении хиджабов в российских школах возникли уже в третьем регионе с начала нового учебного года. Новый инцидент произошел в Калужской области.

Родители учеников обратили внимание на появление учениц в хиджабах из седьмого и девятого классов. Попытки обсудить этот вопрос с семьями девочек не увенчались успехом — одна из матерей пришла на встречу с адвокатом, пишет Kaluga News.

Как пояснили в минобразования Калужской области, администрация школы пыталась разъяснить семьям правила одежды, однако пока стороны не могут прийти к согласию.

Ранее аналогичные ситуации уже возникли в Ханты-Мансийском автономном округе. Власти Нижневартовска и Нефтеюганска официально запретили хиджабы, что вызвало общественный резонанс, однако запрет остался в силе.

Еще один конфликт был зафиксирован в Хабаровске. Родители одной из учениц подали жалобу в прокуратуру на директора лицея, которая, по их словам, потребовала от девочки снять платок. Они расценили эти действия как посягательство на право ребенка на образование.

Ранее в Москве пассажирка метро не стала снимать никаб и попала в полицию.