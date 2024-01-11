Родители не знали о патологии: в Москве прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками

В Москве врачи обнаружили у 11-летней пациентки две матки во время обследования. В одном из полых органов диагностировали воспалительный процесс, было принято решение об удалении.

Подробности приводит сайт News.ru.

Девочка поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства. Ее состояние оценивалось как тяжелое: ребенок жаловался на вздутие живота и асимметрию, которые длились три месяца.

Завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов заявил, что это ситуация угрожала жизни ребенка.

«Заполненная гноем матка не только полностью теряет свою функцию, но и несет в себе прямую угрозу перитонита…», - сообщил он.

В результате нагноившуюся правую матку удалили, а левую сохранили.

По словам Трунова, удвоение матки является врожденной патологией. Однако ни родители девочки, ни она сама не знали об этой особенности. Сейчас ребенок находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи нашли у 33-летней женщины 15 миом. Живот был настолько увеличен, что казалось, будто пациентка находится на 20 неделе беременности.