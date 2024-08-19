Родителей школьников в Карелии попросили купить к 1 сентября туалетную бумагу. Об этом сообщает «Карелия Daily».

Один из читателей портала прислал в редакцию список, который раздали родителям школы в Петрозаводске. Согласно документу, к 1 сентября родители должны закупить пачку салфеток (не менее 200 шт.), два рулона туалетной бумаги, две упаковки бумажных полотенец, жидкое мыло и пачку бумаги для ксерокса.

Помимо этого, для уроков физкультуры, согласно списку, тоже понадобится купить определенные вещи: три красных футболки, кроссовки или кеды, черные шорты, гимнастический коврик, лыжи, ботинки и палки.

«Поборы в школах. Разве нет финансирования? Упаковка бумаги… в классе 25−30 учеников. И это только один класс», — рассказал один из родителей.

Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова пообещала разобраться в ситуации.

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