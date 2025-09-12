Робот впервые прооперировал ветерана СВО

В Гатчинской межрайонной больнице в Ленинградской области провели первую операцию с роботом-ассистентом. Пациентом стал ветеран специальной военной операции, получивший серьезную травму колена после падения дерева во время атаки дронов. До операции он мог передвигаться только на коляске, но теперь у него есть все шансы снова ходить самостоятельно. Подробности сообщает НТВ.

Новая технология позволяет проводить ювелирно точные вмешательства. Искусственный интеллект сканирует колено, строит его 3D-модель и подбирает размер импланта. Как отмечают врачи, эта работа обеспечит долговечность протеза.

«Изначально мой план и план робота отличался, и результат расчетов робота по мне, он оказался лучше», — признался глава центра травматологии и ортопедии Ахсарбек Джигкаев.

Робот выполняет сложнейшие манипуляции, такие как опиливание кости и подготовка углов для установки импланта. Все проходит под строгим контролем хирурга. Это не только повышает безопасность, но и позволяет врачам районной больницы работать на уровне ведущих мировых клиник. Теперь такая высокотехнологичная помощь доступна по обычному полису ОМС.

«Чтобы не терять качество, придумали робота, который нам помогает делать правильно опилы. Он нам сильно помогает, чтобы протез стоял всю жизнь», — пояснил заведующий отделением Кирилл Турбин.

Цифровой ассистент будет ежедневно задействован в протезировании самых разных суставов.

