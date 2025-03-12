Ритуальному агентству грозит штраф в 1 млн за видео с похорон под песню Меладзе

В Твери ритуальному агентству грозит штраф за видео с похорон под песни Валерия Меладзе и рэперов. Компанию проверяет МВД.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник приводит видео, на котором машина подъезжает к кладбищу под трек Меладзе «Небеса». Ролик завирусился в интернете. В бюро есть видео и под другие треки – похоронный процесс под белорусскую рэп-группу УННВ и другие.

Представители общественной организации «Сорок сороков» обратились в полицию и попросили проверить тверскую ритуальную компанию по статье о хулиганстве. Фирме может грозить штраф в размере от 800 тыс. рублей до 1 миллиона.

Ранее представители организации просили проверить россиянку, которая три года не принимает душ. У 40-летней женщины двое детей: ее дочь заявляла, что поступает, как мать.