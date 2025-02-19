Общественники призвали проверить россиянку, которая три года не принимает душ

Общественники из организации «Сорок сороков» призвали проверить россиянку, три года не принимавшую душ. 40-летняя женщина занимается целительством в Египте, у нее двое детей.

Об обращении активистов сообщает 360.ru.

Они обратили внимание на то, что пропаганда антигигиены и ограничений в еде может сказаться на детях. Женщину предлагают проверить по статье об исполнении родительских обязанностей.

Как заметил директор организации Георгий Солдатов, она публиковала видео с дочерью – в одном из роликов девочка говорит, что поступает, как мать.

«То есть, я так понимаю, не моется», — рассуждает Солдатов.

Он также обратил внимание на фотографии холодильника и пришел к выводу, что у детей отсутствуют молочное и мясное питание.

«И если можно допускать какие-то ограничения в период постов для детей, это можно понять, но полное лишение детей мясного рациона и молочной пищи, мы считаем, может вызывать опасения», — сказал представитель организации.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мать запретила дочери пить воду из-за поисков духовности.