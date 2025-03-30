Режиссер Галанова обвинила худрука Московского Мюзик-Холла в краже 180 тыс. евро

Экс-балерина Мариинского театра Екатерина Галанова обвинила худрука Московского Мьюзик-Холла Платона Равинского в краже 180 тыс. евро. Он отрицает обвинения и уверяет, что стал жертвой мошенников.

По данным Telegram-канала Baza, театральный режиссер хотела отремонтировать свою квартиру во Франции. Равинский якобы вызвался ей помочь за денежное вознаграждение. В 2022 году худрук продал ее автомобиль за 10 млн рублей, оставив наличные деньги на хранение. Затем он получил от Екатерины еще 83 тыс. евро — их Екатерина попросила сложить с вырученными и перевести на французский счет. Спустя год Галанова так и не получила средства во Францию — мужчина якобы отказался их возвращать.

Равинский же утверждает, что Галанова хотела переехать во Францию и забрать с собой наличные деньги, но из-за таможенных сборов не смогла перевести средства на иностранный счет. Платон нашел посредника — Тимура. Он пообещал все устроить, но утверждал, что механизм для перевод сломался и нужно подождать. Галанова и Равинский не дождались средств, а театральный режиссер уверена: мужчины сговорились и забрали деньги себе.

Ранее певице Ларисе Долиной удалось вернуть квартиру, которой она лишилась из-за мошенников.