Решил досконально подойти к разделу: вдовец хочет отсудить у детей умершей жены гели для душа и мочалки

Гели для душа, мочалки и машинка для стрижки катышков — стали предметом спора в Уфе. Местный житель обратился в суд с просьбой поделить эти вещи между ним и детьми умершей супруги.

Соответствующий иск поступил в Деминский суд столицы Башкортостана, передает Telegram-канал Baza. Мужчина, потерявший жену, решил устроить судебную тяжбу с ее детьми.

Предметом спора стали разные вещи. Помимо квартиры и автомобиля, главных лотов, в своем заявлении уфимец указал другое совместно нажитое имущество: зубной протез, чайные ложки, сломанный морозильник, полотенца, красная вязаная мочалка и гели для душа и многие другие предметы домашнего обихода. Позиция детей умершей женщины по этому вопросу пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что производитель мебели подал иск к певице Инстасамке. О предмете спора пока информации нет.