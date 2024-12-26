Рэпер Паша Техник снялся в патриотическом ролике против Санта-Клауса

Легенда российской андерграундной хип-хоп сцены Паша Техник (настоящая фамилия — Ионов) снялся в коротком «антирекламном» видео, направленном против Санта-Клауса. Ролик был опубликован в преддверии Нового года в социальных сетях.

В последнее время Санта западной поп-культуры активно пытается вытеснить из сознания жителей постсоветского пространства традиционного Деда Мороза и утвердиться как единоначальный хозяин январских праздников. На борьбу с ним поднимается мальчик Паша — который, как мимоходом отмечается в видео «хорошо, что дожил до Нового года».

Короткометражка начинается с того, что Паша, заслышав звуки волшебника, на цыпочках крадется по дому — прямо в гостиную, где Санта как раз укладывает подарок под елку. В нетерпении Паша не дожидается ухода чародея и бросается распаковывать сказочные гостинцы прямо в его присутствии. После чего, войдя в состояние досады, бросается уже на доставившего их гостя.

Причина злобы Паши объясняется просто — в подарок от Санты он получил кепку с радугой, розовый парик и сертификат на операцию по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Очевидно, что обычному русскому мальчику такой новогодний набор едва ли понравится.

От неминуемой расправы иностранца неожиданно спасает Дед Мороз — он появляется в кадре, разнимает дерущихся и призывает Пашу не терять бдительность при общении с инокультурными элементами. После этого Санта получает свидетельство о том, что он является приемным ребенком в своей семье, а мальчик Паша — настоящий подарок.

Доброта Деда Мороза, правда, оказывается всего лишь отвлекающим маневром — в финале ролика его заморский коллега подвергается коллективному избиению.

Ранее бывшая жена Паши Техника сообщила, что у него нет квартиры, а вся недвижимость артиста оформлена на нее.