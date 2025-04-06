«Рекламирует друга-торчка»: писатель осудил выходку рэпера Букера на «Тотальном диктанте»

5 апреля прошла всероссийская акция «Тотальный диктант». К ней присоединился петербургский рэпер Федя Букер (настоящее имя Федор Игнатьев). Музыкант начал диктант с минуты молчания в память о покойном Паше Технике. Писатель Роман Антоновский посчитал поступок Игнатьева неуместным и обратил внимание на его антироссийскую позицию.

Антоновский назвал Техника добрым и по-своему «обаятельным чуваком», но прославившимся благодаря своей наркозависимости. Писатель считает, что из его смерти не нужно делать событие федерального масштаба. Он призвал прославлять героев СВО, волонтеров и военкоров, которые находятся на Украине.

У него возникли вопросы и к самому Феде Букеру, который в 2022 году осудил СВО и называл Херсон «украинским городом, занятым российской армией».

Несмотря на то, что музыкант выступал в поддержку пострадавших в Курской области, Антоновский не поверил в его патриотизм. Вопросы вызывает творчество рэпера, в частности слова в адрес президента России Владимира Путина, отметил он.

Роман недоволен и организаторами акции, выбравших своим лицом рэпера.

«Почему одним из лиц вашего проекта становится среднеизвестный рэпер с мутной гражданской позицией, слабыми матерными богохульными стишками, рекламирующий друга-торчка перед молодежной аудиторией?», — написал Антоновский в своем Telegram-канале.

Напомним, тело умершего в Таиланде Паши Техника депортируют в Россию. Прощание с рэпером пройдет в Храме Петра и Павла в Москве, где он был крещен.