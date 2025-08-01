Ребенка освобождали трое рабочих: осьминог напал на 6-летнего мальчика на интерактивной выставке

В Техасе осьминог напал на шестилетнего мальчика на интерактивной выставке. Ребенка освобождали пять минут, он получил ушибы правой руки.

О происшествии сообщает «Российская газета».

Осьминог вцепился в руку ребенка в контактной секции аквариума. Обычно там дежурят специалисты для решения нештатных ситуаций, однако в тот момент работника не было.

Семья кричала о помощи, так как снять осьминога не могли. Одна из сотрудниц назвала его в тот день очень игривым. В итоге на место вызвали еще двух сотрудников аквариума, чтобы оторвать цепкие щупальца. Трое рабочих пять минут освобождали юного посетителя.

Мать мальчика подала жалобу в Министерство сельского хозяйства США. В обращении говорилось, что сын получил обширные ушибы.

При этом на сайте аквариума отмечается, что дети могут пообщаться с разными животными, включая пингвинов, осьминогов, лемуров. Гостям разрешено кормить их с рук.

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила ребенку пальцы.