Ребенка освобождали трое рабочих: осьминог напал на 6-летнего мальчика на интерактивной выставке
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В Техасе осьминог напал на шестилетнего мальчика на интерактивной выставке. Ребенка освобождали пять минут, он получил ушибы правой руки.
О происшествии сообщает «Российская газета».
Осьминог вцепился в руку ребенка в контактной секции аквариума. Обычно там дежурят специалисты для решения нештатных ситуаций, однако в тот момент работника не было.
Семья кричала о помощи, так как снять осьминога не могли. Одна из сотрудниц назвала его в тот день очень игривым. В итоге на место вызвали еще двух сотрудников аквариума, чтобы оторвать цепкие щупальца. Трое рабочих пять минут освобождали юного посетителя.
Мать мальчика подала жалобу в Министерство сельского хозяйства США. В обращении говорилось, что сын получил обширные ушибы.
При этом на сайте аквариума отмечается, что дети могут пообщаться с разными животными, включая пингвинов, осьминогов, лемуров. Гостям разрешено кормить их с рук.
Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила ребенку пальцы.