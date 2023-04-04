Хохлатый мангобей откусил ребенку пальцы в Новой Москве

Инцидент произошёл 1 апреля в контактном зоопарке на Калужском шоссе.

Группа детсадовцев отправилась на экскурсию смотреть экзотических животных.

В зверинце содержались в основном редкие виды обезьян: макаки, тамарины, лемуры и мадагаскарские вари.

Как сообщает kp.ru, виновником случившегося стал хохлатый мангобей, известный своей подвижностью. В апреле у этого вида приматов начинается брачный сезон, и животные ведут себя агрессивно.

По сообщениям сотрудников зоопарка, один из родителей, сопровождающих свою дочь на экскурсии, поднял малютку, чтобы та дала обезьянке кусок яблока.

Животное схватило лакомство, а вместе с ним и руку девочки.

Вырваться удалось не сразу: острыми зубами животное оторвало ребенку два пальца на левой руке.

Истекающего кровью малыша, срочно доставили в местный госпиталь, где врачам удалось пришить откушенные конечности.

«Надеюсь приживутся», – прокомментировал инцидент один из участвующих в операции врачей.