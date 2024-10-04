«Разрешаю детям называть себя просто Алексей»: учитель информатики заявил, что объясняет уроки с приколами и мемами

Учитель информатики Алексей Гущин рассказал, что иногда объясняет уроки языком учащихся – «с приколами и мемами». Педагог признался – он разрешает детям обращаться по имени, без отчества.

Подробности приводит Super.ru.

Гущин отметил, что если не заинтересовать ученика, то знаний он не получит. Раньше учителя воспринимали как царя и Бога, который всегда прав, рассуждает педагог, но сейчас школа изменилась и к мнению учеников стали прислушиваться.

Мужчина преподает информатику у старшеклассников. Ему 28.

«Я стараюсь быть в теме, могу объяснить урок их языком – с приколами, мемами, понятными им фразочками. Я разрешаю детям называть себя просто Алексей», - рассказал педагог.

По мнению Гущина, отчество не формирует уважения, а его вариант общения «дает ученикам свободу мыслей и действий в рамках дозволенного».

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