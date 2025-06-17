Раздевание взамен на пропуск: выпускники из Черкесска не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку

В столице Карачаево-Черкессии разгорелся скандал. Там выпускники школ не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку из-за металлодетекторов.

Видео из образовательного учреждения, где должен был состояться экзамен, опубликовал Telegram-канал Regnum. Журналисты показали, как родители выпускников устроили бунт.

Очевидцы рассказали, что школьникам якобы предложили снимать одежду и раздеваться до белья. Это было необходимо сделать, чтобы попасть на ЕГЭ.

В итоге при помощи родителей дети прошли через металлодетекторы, однако в аудиторию их все равно не пустили. Тем, кто не смог попасть на экзамен, предложили прийти в другой день — когда проводится повторное тестирование.

Ранее в Москве выпускник послал другого человека сдать ЕГЭ за него. План юноши быстро раскрыли на месте проведения экзамена.