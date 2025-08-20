Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Шамсутдинов безуспешно просится на СВО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание за расстрел сослуживцев, хочет уйти на СВО. Но Минобороны РФ отказывается заключать с ним контракт.

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев рассказал RT, что с первого дня заключения он хочет отправиться в зону СВО. Отец Рамиля — бывший следователь, а брат — военнослужащий.

По словам защитника заключенного, он пытается попасть на фронт с 2022 года и пишет письма, в которых просит отправить его на СВО. Осужденного солдата-срочника поддерживает его отец. Ежегодно Рамиль проходит медкомиссию, которая признает мужчину годным к службе.

Последняя попытка Шамсутдинова заключить контракт с Минобороны РФ была предпринята зимой или даже весной, говорит адвокат. Отказа не приходит, но и контракт с Рамилем никто не заключает.

«Вообще, в колонии и следователи, как я понял, скептически относятся к его перспективам уйти на СВО… Всё-таки был огонь по своим», — объяснил Руслан Нагиев.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Солдат говорил, что совершил это из-за постоянных издевательств. В 2021 году ему назначили 24,5 года колонии строгого режима.

