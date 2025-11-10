Раскрыта судьба дважды пропавшей в Таиланде россиянки

Россиянку Эрику Владыко, которая ранее дважды пропадала в Таиланде, депортируют на родину 12 ноября. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России.

34-летняя женщина будет отправлена рейсом Бангкок-Владивосток. Как уточнил в разговоре с ТАСС заведующий консульским отделом Илья Ильин, дело Владыко осложнилось тем, что при задержании она оказала сопротивление полиции, устроив драку.

Отмечается, что виза россиянки истекла 22 сентября.

В первый раз Эрика пропала в середине сентября. Женщина оставила четырехлетнюю дочь в гостинице Бангкока и отправилась развлекаться. Из-за того, что россиянка не вернулась, ее ребенка передали полицейским. Затем девочка провела некоторое время в детском доме, пока за ней не приехала бабушка. Спустя восемь дней поисков женщину нашли, однако она вновь пропала.

Ранее у Эрики Владыко заподозрили помутнение рассудка. По данным источников, она не осознает, что оставила ребенка одного в гостиничном номере.