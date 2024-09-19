«Хотя бы пообщаться»: Ирина Болгар заявила, что дети не знакомы с дедушкой, отцом Дурова

Ирина Болгар продолжает раскрывать подробности жизни детей от бизнесмена Павла Дурова. Так, женщина в соцсетях рассказала о том, что наследники до сих пор не знакомы с дедушкой, отцом Дурова. Но очень этого хотят.

По словам Ирины, с дедушкой они связь не поддерживали, а вот с мамой Павла встречались и даже путешествовали. Но отца папы дети тоже хотят знать.

«Наши дети будут рады наконец-то лично встретиться или хотя бы пообщаться по видеосвязи с ним. Они заслуживают знать своего дедушку», – поделилась Болгар.

Женщина также подчеркнула, что последние два года и мать Дурова прекратила общение с ней и внуками. Ирина не против, чтобы наследники знали сводного брата и сестру – старших детей Дурова.

Сам миллиардер не комментирует новости о личной жизни, сейчас он находится во Франции после громкого задержания. Его видели на улицах Парижа с девушкой, которую тоже подозревают в беременности.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала конфликт Дурова с бывшей женой. Она допустила, что бизнесмен не обеспечивает детей из-за принципов или жадности. Женщину удивляет поведение мужчины, который, по ее мнению, не должен привлекать детей в конфликт с бывшей избранницей.